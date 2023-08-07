Спрос на подержанные легковые авто продолжает расти – ассоциация

В июле украинский автопарк пополнили 18,8 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом пишет "Укравтопром".

По данным ассоциации, по сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%.

При этом июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 11 месяцев.

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Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее следуют дизельные авто - 33%, электромобили - 15%, авто с ГБО - 5%, гибриды - 3%.

Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Также в топ-5 самых популярных моделей месяца вошли Renault Megane (1234 ед.), Skoda Octavia (929 ед.), Volkswagen Passat (741 ед.), Nissan Leaf (535 ед).

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Кроме этого, в топ-10 входят - Ford Focus - 400 ед., Volkswagen Touran - 384 ед., Nissan Qashqai - 377 ед., Volkswagen Tiguan - 377 ед., Audi A4 - 369 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера составляет 10 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - говорится в сообщении.

Экономическая правда