Продажи гибридных авто в июле выросли до максимума за полтора года – ассоциация

В июле автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс гибридных легковых авто - это рекордный показатель за последние 19 месяцев.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом доля новых авто из этого количества составила 62%. А на июльском рынке новых легковушек "гибриды" охватили 18% продаж.

Так, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (266 шт.).

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Также в топ-3 Nissan Qashqai (92 шт.) и Mercedez-Benz GLE (60 шт.).

"В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (71 шт.)

Также в лидерской тройке Ford C-Max (46 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).

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Напомним:

В июле украинский автопарк пополнили 18,8 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Украинский автопарк в течение июля пополнили 3464 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), по сравнению с июньским результатом количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%.

Экономическая правда