Новости 1 августа: банк "Конкорд" ликвидируют, программу "єОселя" расширили

О банке "Конкорд". Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об "єОселі". Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя" с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.

О компенсациях за уничтоженное жилье. С сегодняшнего дня, 1 августа, владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации.

Об энергосистеме. В правительстве планируют к зиме добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности, ранее заявляли о планах прибавить 1,7 ГВт мощности.

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Об украинских портах Дуная. Зафиксированное движение трех гражданских судов, которые направлялись в украинские дунайские порты через Черное море в якобы сопровождении самолетов НАТО, не связано с российской блокадой украинских морских портов.

Эксклюзив ЭП

Почему украинцы до сих пор играют в Parimatch и как букмекер обходит санкции

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В букмекерской компании утверждают, что прекратили деятельность в Украине, но это не совсем так. (укр)