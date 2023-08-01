Новости 1 августа: банк "Конкорд" ликвидируют, программу "єОселя" расширили
О банке "Конкорд". Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.
Об "єОселі". Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя" с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.
О компенсациях за уничтоженное жилье. С сегодняшнего дня, 1 августа, владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации.
Об энергосистеме. В правительстве планируют к зиме добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности, ранее заявляли о планах прибавить 1,7 ГВт мощности.
Об украинских портах Дуная. Зафиксированное движение трех гражданских судов, которые направлялись в украинские дунайские порты через Черное море в якобы сопровождении самолетов НАТО, не связано с российской блокадой украинских морских портов.
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Почему украинцы до сих пор играют в Parimatch и как букмекер обходит санкции
В букмекерской компании утверждают, что прекратили деятельность в Украине, но это не совсем так. (укр)