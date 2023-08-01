НБУ решил ликвидировать банк "Конкорд"

Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что доля банка составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина такого решения - систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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В НБУ заявили о нарушении банком:

пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками;

пункта 15 части второй статьи 8 Закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления на запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ;

абзацев первого и второго части первой статьи 8 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПОД/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;

пункта 40 раздела IV Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей их использования.

В НБУ добавили, что в течение 2 последних лет применяли к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн и письменное предостережение.

Сообщается, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

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В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 года составляет 1 116,25 млн грн.

Также Нацбанк применил к Банку меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 400 000,00 гривен за нарушение требований:

подпункта "аˮ пункта 2 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств;

подпункта "бˮ пункта 1 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода).

Владельцами банка являются Елена и Юлия Соседки.

Ранее сообщалось, что БЭБ расследует вероятное уклонение игорного бизнеса от уплаты налогов с помощью так называемого мискодинга. Сообщалось, что в материалах дела фигурирует и "Конкорд Банк".

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