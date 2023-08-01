Почему украинцы до сих пор играют в Parimatch и как букмекер обходит санкции

Навколо історії з санкціями проти букмекерської групи Parimatch вирувало багато чуток і міфів з моменту ухвалення рішення РНБО. Найбільший гравець, на який припадало більше 30% багатомільярдного ринку азартних ігор, вмить все втратив з незрозумілих причин.

Ключову роль в ухваленні фатального для букмекера рішення відіграла Служба безпеки. Як зазначив ЕП один з обізнаних представників влади, керівник СБУ Василь Малюк особисто доводив до Володимира Зеленського необхідність піти на крайні заходи і той з ним погодився, незважаючи на солідну групу підтримки Parimatch в оточенні президента.

Невідомо, які аргументи наводив керівник СБУ, та ніхто з влади публічно так і не пояснив, чому український букмекер опинився під санкціями. Утім так само правоохоронці раніше не розшифровували і рішення щодо інших представників бізнесу або фізосіб із санкційних списків, але головна причина, зазвичай, це зв'язки або співпраця з РФ.

В Parimatch зрештою не втрачають надії на перегляд рішення, і наразі обговорюють з представниками влади питання поновлення ліцензії. Про це кажуть як учасники букмекерського ринку так і народні депутати, з якими ЕП вдалось поговорити.

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Крім Parimatch, в березні 2023 року санкції наздогнали і багатьох інших представників грального бізнесу. Масова "чистка ринку" торкнулась десятків букмекерських компаній, і не лише російських, та фінустанов і платіжних систем, які допомагали гральному бізнесу в організації тіньових схем для несплати податків.

Результат не забарився. Останні чотири місяці суми сплачених податків гральним бізнесом б'ють усі можливі рекорди. З початку року показник зріс у 14 разів – за перше півріччя ринок перерахував в державну бюджет майже 3 млрд гривень.

Утім відрахування можуть бути більшими На ринку досі багато нелегальних ресурсів, які абсорбують кошти гравців з України, проводячи їх не за кодами діяльності азартних ігор. Клієнти таких сайтів сплачують послуги з навчання або з догляду за дитиною, і в цьому ЕП переконалася на власному досвіді.

В Parimatch, схоже, не змогли протистояти спокусі, щоб не використати залежність великої армії гравців від знайомої жовто-чорної платформи, і також перейшли в підпілля. Напередодні в ЗМІ та соцмережах все частіше стали з'являтися повідомлення про повернення на український ринок букмекера під іншими брендами.

В самій компанії стверджують, що припинили діяльність, а санкціями проти Parimatch наче скористались недобросовісні учасники ринку, які паразитують на імені відомого бренду. Проте не все тут сходиться.

Епізод 1. Квазіпроєкти

Квазіпроєкти, які копіювали платформу Parimatch Україна, почали з'являтися в Україні незабаром після запровадження санкцій проти компанії.

І справді, частину цих ресурсів, причому не найбільш якісних, cкоріше за все, створювали для переманювання клієнтів Parimatch.

Деякі з них, наприклад, сайт parimatch-casinoukraine.com.ua, який за назвою і зовнішнім виглядом нагадував ресурс відомої букмекерської групи, уявляв собою лише лендінг, який створювався для перенаправлення трафіку на сайти конкурентів. І це стає зрозумілим уже після другого чи третього кліку на ньому, коли користувач опиняється на іншій платформі. Від винахідливих творців цього "фасаду" на пошту рекламного відділу ЕП навіть надходила пропозиція додати лінк на сайт в новину про зупинення діяльності Parimatch, датовану березнем.

Разом з тим, є підстави вважати, що окремі ресурси, які копіювали Parimatch, таки пов'язані із заблокованим букмекером. Увагу ЕП привернули проєкти BuddyBet, parik2412.com, betmatch.win, stawki.bet, які використовують логотипи і айдентику Parimatch, схожі кольорові гами та архітектуру сайту. Вони мало чим відрізняються від офіційного сайту Parimatch — pm.ua — який був заблокований у березні, та мають лише незначні зміни.

"Так детально скопіювати платформу, використовуючи ту саму архітектуру – це дуже дороге задоволення. Мало хто на це наважиться, і навіщо. Простіше купити white label у конкурентів, але надають такі послуги не всі. Parimatch свої технологічні продукти якраз ніколи не продавав", — пояснює ЕП один з учасників ринку.

В самій компанії стверджують, що до відповідних ресурсів відношення не мають. Близько трьох тижнів тому Parimatch випустив офіційну заяву про шахраїв, які створюють сайти-клони, і опублікувала скріни різних сайтів, які, як стверджують в компанії, нелегально копіюють PM.

Більш детально скріни можна роздивитись в офіційній заяві Parimatch. джерело: https://justice4business.com/official-statement

"Ми неодноразово у соцмережах і у відкритих джерелах повідомляли про велику кількість сайтів-клонів і підробок, які весь цей час паразитують на імені відомого бренду – це копіювання сайтів, створення неліцензійних аплікейшенів (застосунків – ЕП), повідомлення в імейлах або смс чи обіцянки повернення коштів клієнтів через посередників онлайн або в телеграм.

Легальний оператор азартних ігор ТОВ "Паріматч" в Україні не працює, розблокування рахунків і коштів клієнтів сьогодні неможливе через введені санкції і через те, що всі банківські рахунки компанії заблоковано", — відповіли ЕП в компанії напередодні.

В пресслужбі також наголосили, що після припинення роботи компанія стала об’єктом атак у юридичній та медійній площинах.

Утім не все сходиться. Один з найбільш яскравих кейсів – це історія з квазіпроєктом BuddyBet, про роботу якого уже раніше згадувало видання dev.ua. Згаданий букмекер сьогодні нелегально працює на українському гральному ринку. Принаймні, у нього немає необхідної для роботи в Україні ліцензії.

Цей букмекерський ресурс активно почали просувати на українському ринку у травні. Саме тоді українці, які були зареєстровані на Parimatch, масово почали отримували пропозиції на електрону пошту "включитися у гру" з BuddyBet.

Такі повідомлення на початку травня почали надходити клієнтам, які грали в Parimatch

Ймовірно, цього недостатньо, щоб зв'язати цей ресурс із заблокованою відомою букмекерською групою. Утім, крім зовнішньої схожості, є ще один важливий момент – заходили на сайт опитані автором гравці за тим же самим логіном та паролем, який використовували раніше для входу в кабінет на сайті Parimatch. Правда, залишків коштів на депозитах старих акаунтів вони не знайшли.

Чи є ці випадки співпадіння логіну і паролю масовим явищем – питання відкрите. В Parimatch заявили, що випадки використання особистих даних клієнтів наразі вивчаються спеціалістами компанії. "Про результати службової перевірки зможемо вас проінформувати додатково", – зазначила компанія у відповіді.

Епізод 2. Ліцензія Кюросао та мобільний застосунок

Як раніше писали ЗМІ, BuddyBet пов’язаний з підсанкційним Parimatch через компанію Winever BV, яка до запровадження санкцій оперувала сайтами PM, і має ліцензію на організацію азартних ігор Кюрасао (ліцензія, яка підтверджує надійність казино та прозорість його роботи за межами України с ЕП).

Після розголосу на сайті BuddyBet зникло згадування про Winever BV, але скрін залишився. Джерело: РБК Україна

Хоча також не виключено, що зв’язки з компанію Winever BV можуть бути зазначені представниками BuddyBet навмисно для введення в оману.

Разом з тим BuddyBet має ще один непрямий зв'язок із Parimatch. Офіційний додаток BuddyBet в магазині Apple AppStore донедавна мав назву "Parimatch Калькулятор".

Застосунок BuddyBet називається Parimatch калькулятор джерело: економічна правда

В компанії не відповіли ЕП щодо зв’язку Winever BV з BuddyBet і так само не пояснили, чому квазіпроєкт використовує мобільний додаток Parimatch.

Епізод 3. Parimatch працює в телефоні

Мобільний застосунок Parimatch досі безперешкодно працює і ті українські гравці, які раніше його завантажили, ймовірно, так само безборонно ним користуються і зараз.

ЕП перевірила роботу застосунку через один із старих акаунтів, який був у розпорядженні автора. ID гравця, його логін та пароль збереглись. За 5 хвилини вдалось поповнити рахунок гравця переказом коштів з картки Приватбанку, і зробити ставку.

Тобто, через старий додаток заблокованого Parimatch можна вільно грати як і раніше з будь-якої точки в Україні.

Утім його доступність в Україні – це здебільшого питання до провайдерів та магазинів застосунків, а не до самої компанії.

А що змінилось?

Ці приклади демонструють, як букмекерський бізнес може обходити санкції і працювати в нелегальному полі, а також це втрачені податкові відрахування для держбюджету.

Отримана у Приватбанку довідка про сплачені кошти на рахунок в застосунку Parimatch засвідчила, що автор у валюті сплатив африканській компанії послуги за навчання. Те саме відбувається і з операціями в системі розрахунків з BuddyBet.

Довідка Приватбанку за трназакцією, здійсненою через застосунок Parimatch джерело: економічна правда

Тобто, відбувається той самий міскодинг, який використовувався на нелегальному ринку азартних ігор, і через який була проведена чистка на банківському ринку, були притягнуті до відповідальності окремі платіжні системи та оператори ринку.

Операції клієнтів банків мають чотиризначні коди. Вони дозволяють банкам зрозуміти, на що людина витратила гроші (квіти, продукти, техніка), і саме у такий спосіб, наприклад, встановлювати кешбеки за окремими категоріями. Свій код мають й азартні ігри – 7995. Проте представники грального бізнесу за допомоги недобросовісних фінансових установ більшість платежів проводили за іншим кодом, щоб уникнути додаткових податкових зобов’язань.

Банки не можуть ідентифікувати такі операції одразу. Про це, зокрема раніше в Facebook писав співвласник Monobank Олег Гороховський. "Це працює так – вони змінюють весь час мерчанти, десь після 500 транзакції наші моделі це відловлюють і ми блокуємо", – пояснював він в коментарях під постом в Facebook журналіста Євгена Плінського.

Довідково. Мерчант-акаунт відрізняється від інших рахунків тим, що на нього можна зараховувати кошти без повної ідентифікації клієнта – за наявності лише інформації про платіжну картку. Мерчант-акаунт дозволяє приймати платежі через системи Visa, Mastercard та інші.

Якби там не було, але нелегали продовжують використовувати схеми "міскодингу", а бюджет країни недоотримує кошти в такий важкий час.

На ринку грального бізнесу ще чимало компаній, які працюють без необхідних ліцензій, і обходять існуючі банківські обмеження. Проте справа не лише в "тіні". Інші ліцензовані гравці також часто зловживають своїм положенням.