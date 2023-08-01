Прорыва с самолетами НАТО не было: РФ не блокирует украинские порты на Дунае

Судна в порту Рени дана гордийчук/эп

Зафиксированное движение трех гражданских судов, которые направлялись в украинские дунайские порты через Черное море в якобы сопровождении самолетов НАТО, не связано с российской блокадой украинских морских портов.

Ранее ЭП сообщала, что израильское судно Ams1 якобы проигнорировало "блокаду" Россией Черного моря и вошло в украинское устье Дуная, а вслед за ним двигались еще два - из Греции и Турции/Грузии. Впоследствии американский Forbes сообщил, что за тремя гражданскими грузовыми судами, которые "прорывали" морскую блокаду России, наблюдали самолеты НАТО.

Однако указанная информация является неточной. ЭП объясняет, почему прорыва не было.

После выхода из "зерновой инициативы" РФ заявила, что все суда, которые будут направляться в украинские порты с 20 июля, будут рассматриваться агрессором как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Но есть нюанс - фактически, Россия лишь отозвала те гарантии, которые дала в рамках "зерновой инициативы", поэтому речь идет только о безопасности перевозок в и из морских портов Украины.

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Более того, Украина выпустила зеркальное заявление, предупредив о том, что будет рассматривать все суда, которые будут направляться в порты РФ или оккупированные украинские порты, как перевозящие грузы военного назначения.

Зато украинские дунайские порты начали активно использоваться после деоккупации острова Змеиный от российских захватчиков, независимо от работы "зерновой инициативы". И хотя враг обстреливал порт Рени и продолжает обстреливать портовую инфраструктуру в Украине, это не связано с российскими угрозами заблокировать Черное море.

Если просмотреть архивные данные системы трекинга судов на портале Marinetraffic, можно увидеть, что в течение последней недели суда продолжали движение в порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск. Более того, суда постоянно курсируют и через Босфор в Черное море - в том числе в порты стран НАТО, прежде всего из и в румынскую Констанцу и порты Турции.

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Движение судов на румынском канале Сулина и через украинское устье Быстрое на Дунае 26 июля. "Зерновая инициатива" прекратила работу 19 июля, а 20 июля РФ выдала свое заявление о якобы блокаде всего Черного моря marinetraffic

Движение судов через Босфор 28 июля marinetraffic

При этом из трех гражданских судов, о которых сообщалось утром 1 августа, только одно направлялось в дунайский порт Украины:

Судно AMS1 под флагом Сьерра-Леоне, которым оперирует турецкая NEVZAT AYDIN DENIZCILIK TICARET LTD STI. Вышло из израильского Ашдода в порт Измаил.

Судно Sahin 2 под флагом Вануату, которым также оперирует турецкая компания SAHIN DENIZ KARA NAKLIYE INSAAT SANAYI VE TIC. Вышло из Суды на Крите (Греция), но остановило свое путешествие и не имеет пункта назначения.

Судно Yilmaz Kaptan под флагом Вануату, которым оперирует турецкая DOGANBEY DENIZ. Вышло из грузинского Поти и движется к румынскому порту Галац.

Движение судов AMS1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan с 19 июля по 1 августа marinetraffic

Что касается информации о возможном прикрытии судов самолетами НАТО, то на прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки заявил, что США и союзники не обсуждают возможности сопровождения украинских судов с зерном в Черном море.

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