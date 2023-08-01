В "Дії" стартовал прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье: как подать

С сегодняшнего дня, 1 августа, владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Подать заявку можно через приложение "Дія".

Сейчас претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные владельцы жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной.

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Однако уже нарабатывается и отдельный механизм, который позволит украинцам, чье жилье находится на временно оккупированной территории, также получать компенсацию.

"Никого не оставим в беде, но нужно время, чтобы подготовить эффективный процесс", - отметил вице-премьер.

Как подать заявку на компенсацию

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Прежде всего, нужно подать в "Дії" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе, если таковое еще не было подано. После этого нужно непосредственно подать через "Дію" заявление на получение компенсации.

По аналогии с компенсацией за поврежденное имущество, заявления будут рассматривать комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Они и будут принимать решение о назначении или не назначении компенсации.

"Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы "еВідновлення". Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о предоставлении компенсации будет значительно быстрее и эффективнее. Мы, со стороны Министерства, предоставим всю необходимую консультационную и техническую поддержку громадам", - отметил Александр Кубраков.

В какой форме будет предоставляться компенсация

Компенсация будет предоставляться в форме электронного жилищного сертификата. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках. Не ограничивали в выборе места нового дома - граждане смогут выбрать жилье в любой общине Украины.

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