Минфин привлек более 3 миллиардов от размещения ОВГЗ: ставки снизились

Министерство финансов на аукционе во вторник, 1 августа, разместило облигации на сумму 3,05 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

Так, от размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли лишь 39 млн грн.

Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,27% разместили на 90 млн грн (ставку снизили с 18,81%).

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Также Минфин разместил облигации на 2,6 года на 2,9 миллиарда под 19,39% (ставку снизили с 19,75%).

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 июля, разместило облигации более чем на 14,7 миллиарда гривен в эквиваленте.

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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 18 июля, привлекло от продажи ценных бумаг 5,7 млрд грн.

Экономическая правда