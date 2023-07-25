Минфин привлек 14,7 миллиарда от размещения ОВГЗ: ставку одного вида бумаг снизили
Вторник, 25 июля 2023, 19:17 -
Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 июля, разместило облигации более чем на 14,7 миллиарда гривен в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Так, от размещения ОВГЗ в гривне на 1,3 года под 18,3% привлекли 897 млн. грн.
Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,81% разместили на 539 млн грн (ставку снизили с 18,9%)
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Трехлетние ОВГЗ под 19,75% привлекли на 5 млрд грн.
Также Минфин размещал на аукционе ОВГЗ в долларах – годовалые под 4,71% на 227 млн долл.
Напоминаем:
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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 18 июля, привлекло от продажи ценных бумаг 5,7 млрд грн.
Экономическая правда
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