Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизились

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Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 4 липня, залучило від продажу цінних паперів 6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Облігації з терміном погашення 1 рік розмістили на 82 млн грн ставку знизили з 18,23% до до 18%).

При цьому від розміщення паперів з терміном обігу 1,3 роки під 18,3% (ставка не змінилась) вдалось залучити 141 млн грн.

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Гривневі облігації з терміном погашення 1,5 роки під 19,2% розмістили на 3,74 млрд грн (ставку за ними знизили із 19,3% до 19,2% річних).

Також Мінфін розмістив облігації на 2,6 роки на 2,05 мільярда під 19,75%.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 27 червня, залучило від продажу цінних паперів 7,76 мільярда гривень в еквіваленті.

Економічна правда