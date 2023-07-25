Мінфін залучив 14,7 мільярда від розміщення ОВДП: ставку одного виду паперів знизили

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 25 липня, розмістив облігації на 14,75 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, від розміщення ОВДП у гривні на 1,3 року під 18,3% залучили 897 млн грн.

Облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,81% розмістили на 539 млн грн (ставку знизили з 18,9%)

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Трирічні ОВДП під 19,75% залучили на 5 млрд грн.

Також Мінфін розміщував на аукціоні ОВДП у доларах - однорічні під 4,71% на 227 млн дол.

Мінфін

Нагадуємо:

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Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 18 липня, залучило від продажу цінних паперів 5,7 млрд грн.

Економічна правда