Новости 6 июля: рекордные резервы, Дарницкий мост в Киеве достроили

О резервах. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что международные резервы Украины достигли почти 39 млрд долл США - это рекордный показатель за всю историю независимой Украины.

О Дарницком мосте. В четверг, 6 июля, в Киеве открыли движение по достроенному Дарницкому мосту между правым и левым берегами Днепра.

О "черном" зерне. Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании - Украина проверяет сотни компаний, которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов.

О ядерных реакторах. Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования.

Реклама:

О Raiffeisen Bank International. Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.

Эксклюзивы ЭП

Сергей Корецкий: В "Укрнафте" тотальная утечка информации

Реклама:

Глава "Укрнафты" и "Укртатнафты" рассказал, как компании работают под контролем Минобороны, о проблемах на 100 миллиардов и влиянии на предприятия Игоря Коломойского. (укр)

Страхование жизни и здоровья во время войны: что предлагают украинцам

Что сейчас предлагают страховые компании и страхуют ли от рисков, связанных с войной?(укр)