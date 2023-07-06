Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP

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Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании - Украина проверяет сотни компаний, которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов.

Об этом говорится в расследовании Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

"Журналисты заинтересовались, кто импортировал в Евросоюз украинское "черное" зерно на миллионы евро. Они обнаружили ликвидированные компании, подставных лиц и международные сельскохозяйственные гиганты.

Украина проверяет сотни компаний - многие из них создали после начала полномасштабного российского вторжения - которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов. Ряд европейских компаний, которые импортировали украинское зерно, и сами вызывают много вопросов", - говорится в материале.

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В частности, торговые данные, которые журналисты получили в свое распоряжение, свидетельствуют, что в первые семь месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину большую часть зерна, прошедшего через румынский пограничный пункт Халмеу и другие пункты в Румынии, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.

"Они среди более чем трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они лишили государство по меньшей мере 140 миллионов долларов.

В распоряжении журналистов оказались судебные документы, согласно которым власти в рамках расследования изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна. Некоторые из подозреваемых оспаривают конфискации в суде.

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Несколько высокопоставленных чиновников, в частности сотрудников таможни, которые работали в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов", - пишет OCCRP.

Так, в доступных данных, охватывающих первые семь месяцев войны, засветились 80 украинских компаний, находящихся под следствием, выяснили журналисты.

За этот период компании отправили не менее 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. Официально Украина за это же время экспортировала в Румынию примерно вдвое больше зерна (на сумму около миллиарда долларов), говорят в OCCRP.

Журналисты выяснили, что среди покупателей зерна значатся оффшорные фирмы, венгерские предприятия, которые приговорили к ликвидации за непредставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, которые ранее попадали на неуплату налогов, компании, которые принадлежат или имеют отношение к лицам со связями в политике или осужденных преступников, а также крупные международные зерновые трейдеры, в частности COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

"Мужчина, который в документах значится владельцем одного из этих импортеров, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошел человек и предложил деньги за то, чтобы он вписал свое имя в документы компании. Он указал на других пациентов, которых также привлекли к схеме.

Ни с одной украинской компанией под следствием из тех, с кем OCCRP и партнеры попытались пообщаться, не удалось связаться по официальным номерам телефонов", - говорится в расследовании.

Представители COFCO International сказали, что у них нет информации о транзакциях с украинскими фирмами, которые перечислили журналисты. В Viterra ответили, что не могут подтвердить данные о "прямом сотрудничестве" с ними, а в Bunge и Ameropa не отреагировали на запросы о комментариях.

Согласно документам украинской прокуратуры, под следствием находятся несколько сотен компаний - вероятно, их регистрировали "неизвестные лица", они проявляют признаки "фиктивной деятельности" и не платят налогов.

"Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует "черное" украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Самый активный украинский экспортер из списка - фирма "Талстактив", которая, по данным прокуратуры, "легализировала доход, полученный преступным путем", не уплатила налог на прибыль и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения", - говорится в расследовании.

В этом году, будучи под следствием, "Талстактив" сменила адрес и переименовалась в Technotrade Supply. За короткое время существования компании ее владельцы менялись трижды, добавляют расследователи.

Суд также запретил ключевым венгерским импортерам - The Mark Global и Borko Trade - продолжать деятельность. The Mark Global это не остановило. С 2021 по 2022 год компания импортировала 283 партии зерна общей стоимостью 157 миллионов долларов.

Так, только на поставках Borko Trade, которая с 2020 по 2022 год импортировала зерна на 336 миллионов долларов, Украина потеряла примерно 20 миллионов долларов в виде налогов.

"Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоял за компанией. По данным налогового и таможенного управления Венгрии, контактные данные правопреемника и налогоплательщика Borko Trade недоступны, а письма, отправленные в адрес фирмы, вернулись из-за неправильного почтового индекса", - пишут в OCCRP.

Журналисты также нашли вероятных подставных лиц, которые указаны бывшими или действующими акционерами или директорами этих предприятий. Один из них рассказал, что к нему и еще нескольким людям обратились с просьбой вписать их имена в документы, когда они лечились в психиатрической больнице.

Так, румынская "дочка" COFCO импортировала в мае 2022 года семена подсолнечника на 2,3 миллиона долларов через "Талстактив" по 0,40 доллара за килограмм (на международных рынках стоимость составляла 0,67 доллара за килограмм).

Румынские "дочки" еще двух крупных международных трейдеров - Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding - также импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы, добавляют расследователи.

Экономическая правда