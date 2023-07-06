Дарницкий мост в Киеве достроили

В четверг, 6 июля, в Киеве открыли движение по достроенному Дарницкому мосту между правым и левым берегами Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В частности, открыто движение по двум вновь построенным съездам Дарницкого моста в сторону моста Патона и Осокорков на левом берегу.

Вицепремьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков напомнил. что в 2019 году президент Владимир Зеленский озвучил четкие инфраструктурные приоритеты. Один из главных – это завершение мостов-долгостроев, среди которых Дарницкий мост, который строили более 10 лет.

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"С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Сейчас вместе с большой правительственной командой и представителями профильных организаций мы работаем в Комиссии по проверке состояния мостов. Наша цель – увидеть реальное состояние мостов и наработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее надлежащего состояния", - добавил Кубраков.

Благодаря открытию новых съездов и заездов стало возможно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.

Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за начала большой войны в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 возобновлены в режиме 24/7.

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Мост, находящийся на балансе Укрзализныци, был достроен за государственные средства.

Дарницкий мост имеет 6 полос движения и пропускную способность в 35 тысяч автомобилей в сутки.

Экономическая правда