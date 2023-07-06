Рекорд за всю историю: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов – глава НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что международные резервы Украины достигли почти 39 млрд долл США - это рекордный показатель за всю историю независимой Украины.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, только в июне на счета правительства поступило: 1,6 млрд долл от ЕС, 1,2 млрд долл от США, 69,1 млн долл - от Всемирного банка, 15 млн долл - от правительства Финляндии.

"В июне мы успешно прошли первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получили второй транш по программе - 886 млн долл.

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Таким образом, по итогу поступления от международных партнеров оставались существенно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте. Такой уровень резервов усиливает способность НБУ и в дальнейшем поддерживать курсовую стабильность", - добавил Пышный.

Напомним:

Международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 миллиарда долларов.

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Экономическая правда