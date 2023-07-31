После возврата налогов цены на горючее выросли: и это еще не конец

В начале июля в Украину вернулись ставки довоенных налогов на нефтепродукты.

Решение об отмене акцизов и снижении ставки НДС с 20% до 7% парламент принял еще 15 марта 2022 года.

После стабилизации ситуации на топливном рынке и налаживания поставок нефтепродуктов по европейскому направлению начались первые разговоры о возврате налогов. Но для того чтобы избежать шоковых скачков цен депутаты решили сделать это в два этапа.

Первый этап состоялся в сентябре прошлого года, когда депутаты установили унифицированную ставку акциза на дизельное топливо и бензин – 100 евро за тысячу литров, на сжиженный газ – 52 евро за тысячу литров. НДС тогда так и оставили на уровне 7%.

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Благоприятная конъюнктура на международных рынках позволила тогда пережить это событие без роста цен на АЗС. Более того, если бы не частичный возврат налогов, стоимость горючего должна была снизиться еще больше.

На втором этапе – с 1 июля 2023 г. – налоги вернули полностью. НДС на нефтепродукты вырос с 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро за тысячу литров. Акциз на авто газ остался на уровне 52 евро.

Как на это отреагировал рынок? Через месяц после возвращения довоенных налогов средние цены выросли следующим образом:

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бензин А-92 – на 4,43 грн – до 46,43 грн за литр;

бензин А-95 – на 3,95 грн – до 48,59 грн за литр;

бензин А-95+ – на 3,4 грн – до 50,59 грн за литр;

дизель – на 4,6 грн – до 47,77 грн за литр;

автогаз – на 1,55 грн – до 23,46 грн за литр.

Несмотря на рост стоимости бензина в среднем на 4 грн и дизтоплива почти на 5 грн на литре, участники рынка называют такую ситуацию спокойной и советуют готовиться к дальнейшему повышению цен.

"Месяц прошел относительно спокойно благодаря хорошим запасам, которые сформировали игроки в мае и июне и даже превысили ожидания. Но запасы имеют привычку кончаться. То есть июльское горючее все больше замещает предыдущие объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится окончательно", – рассказывает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

К сожалению, это не все факторы, которые будут побуждать дальнейший рост стоимости горючего на АЗС.

"Мировой рынок горючего в июле пошел вверх. Бензин и дизтопливо прибавили по 130-140 долларов на тонне, а это вместе с новым 20% НДС прибавляет в среднем 5 гривен на каждом литре. Газ взлетел на 70 долларов за тонну, что равняется 1,7 гривны на литре", – предупреждает Куюн.

По словам эксперта, отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают мощный импульс для движения цен на АЗС. "Если сложить все в кучу, перспектива выйти на 60 гривен на литре бензина и 55 гривен на литре дизтоплива абсолютно реальна", - считает он.

Оправдаются ли прогнозы покажет время. По крайней мере, хотя бы часть потенциального удорожания сети АЗС могут замортизироваться за счет снижения своей слишком большой для военного времени наценки.

На "нескромную маржу" трейдеров в последнее время неоднократно обращали внимание как профильные эксперты, так и представители парламента.