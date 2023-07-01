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В Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л.

Про це йдеться в законі №7668-д.

Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 євро за тис літрів, на дизпальне – до 139,5 євро.

Крім того, акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме 52 євро.

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За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюни, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпаливо, на 3 грн/л - на скраплений газ.

"Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться", – пояснив Куюн.

Водночас, усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується (за словами Куюна, імпорт бензину становить 80-85%, дизеля - 100%, газу - 60-70%).

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Натомість Данило Гетманцев вважає, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

​​"Як це позначиться на ціні бензину - це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво", - сказав Гетманцев у коментарі "Енергореформі" після засідання ТСК з питання нелегального обігу палива.

Нагадуємо:

У середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне і біодизель - EUR100.

ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%.

Але згідно з цим законом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повертається на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.