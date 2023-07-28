Инвесторы согласовали реструктуризацию евробондов "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу, 28 июля, получил согласие инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Об этом говорится в сообщении компании на бирже, передает Интерфакс-Украина.

По облигациям-2022 кворум на собрании составил 87,72%, количество голосов "за" - 100%, облигаций-2026 - 91,33% и 99,72% соответственно

"Таким образом, чрезвычайные резолюции для облигаций 2022 года и облигаций 2026 были приняты. Эмитент и заемщик теперь будут продвигать реализацию предложений", - говорится в сообщении.

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Эмитент по запросу заемщика опубликует дополнительное объявление после совершения сделки.

"Я хотел бы поблагодарить всех владельцев облигаций "Нафтогаза", которые поддержали наши усилия в решении проблемы дефолта за ними. Это позволит компании нормализовать ситуацию на рынках капитала и теснее взаимодействовать, в частности, с международными финансовыми учреждениями, которые не могли оказать поддержки для принятия такого решения", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Он добавил, что компания по-прежнему намерена обслуживать свой долг и выполнять свои обязательства, в частности, по реформе корпоративного управления, а также реализовать инвестиционные планы, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства.

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Напоминаем:

13 июля НАК "Нафтогаз Украины" запустил процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию дефолтных еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года – это финальная процедура, необходимая для завершения процесса реструктуризации.

Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза" со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами.

"Нефтегаз" достиг договоренностей с инвесторами относительно путей реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

В марте "Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

Экономическая правда