Реструктуризація дефолтних єврооблігацій "Нафтогазу" вийшла на фінішну пряму

Запущено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію дефолтних єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року і у листопаді 2026 року- це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії очікують, що всі процедури мають завершитися до кінця липня 2023 року.

"Довіра наших інвесторів - найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", - заявили в "Нафтогазі".

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