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Реструктуризація дефолтних єврооблігацій "Нафтогазу" вийшла на фінішну пряму

П'ятниця, 14 липня 2023, 12:50 - Олексій Павлиш

Запущено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію дефолтних єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року і у листопаді 2026 року- це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії очікують, що всі процедури мають завершитися до кінця липня 2023 року.

"Довіра наших інвесторів - найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", - заявили в "Нафтогазі".

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З умовами реструктуризації єврооблігацій можна ознайомитись за посиланнями: щодо облігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами.

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"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні  2022 року та у листопаді 2026 року. 

У березні "Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.

Економічна правда

Нафтогаз облігації
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