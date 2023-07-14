Реструктуризація дефолтних єврооблігацій "Нафтогазу" вийшла на фінішну пряму
Запущено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію дефолтних єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року і у листопаді 2026 року- це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
У компанії очікують, що всі процедури мають завершитися до кінця липня 2023 року.
"Довіра наших інвесторів - найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", - заявили в "Нафтогазі".
З умовами реструктуризації єврооблігацій можна ознайомитись за посиланнями: щодо облігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами.
"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
У березні "Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.
Економічна правда