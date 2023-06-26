Кабмін схвалив умови реструктуризації дефолтних єврооблігацій "Нафтогазу"

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу"з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких компанія досягла згоди з інвесторами

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідне розпорядження уряду від 24 червня опублікували 26 червня.

"Я дуже вдячний уряду як акціонеру компанії за схвалення умов реструктуризації, які ми погодили з власниками єврооблігацій Нафтогазу.

Це зробило компанію ще на крок ближчою до виконання зобов’язань перед інвесторами", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Очікується, що реструктуризація завершиться до кінця липня 2023 року.

Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою НАК "Нафтогаз України", нагадали в компанії.

З умовами реструктуризації єврооблігацій можна ознайомитись за посиланнями: щодо облігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

У березні "Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.

Економічна правда