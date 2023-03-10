"Нафтогаз" представив кредиторам оновлений сценарій реструктуризації боргів за євробондами

"Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, робочий сценарій ґрунтується на попередніх дискусіях з кредиторами.

"Водночас він враховує наші обмежені повномасштабною війною фінансові можливості, а також рамки щодо обслуговування публічних боргів України, встановлені українським урядом з огляду на те, що половина державного бюджету України фінансується нашими іноземними партнерами", - додав Чернишов.

"Нафтогаз" підготував цей документ після обговорення з кредиторами попереднього робочого сценарію, оприлюдненого 2 лютого 2023 року.

Наступним кроком буде залучення власників єврооблігацій для обговорення оновленого плану, додали в компанії.

Нагадаємо: