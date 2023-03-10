"Нафтогаз" представив кредиторам оновлений сценарій реструктуризації боргів за євробондами
"Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, робочий сценарій ґрунтується на попередніх дискусіях з кредиторами.
"Водночас він враховує наші обмежені повномасштабною війною фінансові можливості, а також рамки щодо обслуговування публічних боргів України, встановлені українським урядом з огляду на те, що половина державного бюджету України фінансується нашими іноземними партнерами", - додав Чернишов.
"Нафтогаз" підготував цей документ після обговорення з кредиторами попереднього робочого сценарію, оприлюдненого 2 лютого 2023 року.
Наступним кроком буде залучення власників єврооблігацій для обговорення оновленого плану, додали в компанії.
Нагадаємо:
"Нафтогаз" проводить консультації з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань за євробондами, зокрема пропонує нові умови для них.
Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз України" стикається з протидією з боку групи, яка відхилила попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом 835 мільйонів доларів, за яким вже прострочено дефолт.
"Нафтогаз" надасть власникам євробондів пропозиції щодо реструктуризації зобов’язань - йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.
Економічна правда