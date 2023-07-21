Новости 21 июля: Кабмин национализировал "Сенс Банк", коррупция на полиграфкомбинате "Украина"

О "Сенс Банке". Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

О полиграфкомбинате "Украина". Разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.

Об электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию, сегодня будет проведен первый аукцион по распределению пропускной способности.

О судоходстве. Россия предупредила о намерении досматривать все суда, следующие в акватории Черного моря.

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О зерне. Россия продвигает план поставок зерна в Африку и вытеснение Украины с мирового рынка после выхода Кремля из "зернового соглашения".

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