Национализация "Сенс банка": государство приобрело акции финучреждения за 1 гривню

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

Также информацию ЭП подтвердили два источника, касающихся процесса.

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Напоминаем:

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правления Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 - Альфа Банк Украина) и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

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