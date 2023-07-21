Россия готовит альтернативный план поставок зерна, чтобы вытеснить Украину с мирового рынка – FT

Россия продвигает план поставок зерна в Африку и вытеснение Украины с мирового рынка после выхода Кремля из "зернового соглашения".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, президент РФ Владимир Путин предложил альтернативную инициативу, согласно которой Катар заплатит Москве за доставку российского зерна в Турцию, которая затем распределит урожай "нуждающимся странам".

Ни Катар, ни Турция не согласились с идеей, которую Москва еще не вынесла на формальный уровень. Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар вряд ли поддержит эту идею, даже если поддержит.

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Россия впервые выдвинула идею поставлять зерно в Африку в прошлом году после того, как она ненадолго вышла из черноморского зернового соглашения, прежде чем снова присоединиться через несколько дней.

Согласно проекту меморандума, с которым ознакомилась Financial Times, Россия должна была отправить в Турцию до 1 миллиона тонн зерна "на льготных условиях". Катар бы полностью оплатил счет, а зерно поставлялось бы в Турцию, чтобы потом отправлять его в Африку.

Украинский дипломат, участвовавший в переговорах по зерну, рассказал, что они видели трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Россией и Катаром и добавил, что Украина приложила определенные усилия, чтобы остановить это.

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Другие участники переговоров по зерновому соглашению заявили, что ожидают, что Россия выдвинет свое предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге на следующей неделе и во время визита Путина в Турцию в августе.

Кремль и Катар отказались от комментариев. Турция и Украина не ответили на запрос о комментариях.

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Напоминаем:

Путин заявил, что Россия "рассмотрит возможность" возвращения к "зерновому соглашению" только в случае полного выполнения его условий.