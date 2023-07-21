Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

НЭК "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию, сегодня будет проведен первый аукцион по распределению пропускной способности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что на аукционе будут предложены участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

"Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем.

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В компании добавили, что из-за постоянных рисков от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

А после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование НКРЭКУ у Украины есть возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

Странная электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии. Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего.

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В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта", - пояснили в Укрэнерго.

Разрешенная объединенной европейской сетью ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт.

Напоминаем:

В мае энергорегулятор заявил, что не получил для утверждения от "Укрэнерго" проекта договора о проведении аукционов между Украиной и Словакией, необходимого для возобновления экспорта электроэнергии. В "Укрэнерго" заявляют, что передали все необходимые документы еще 8 месяцев назад, но они еще не утверждены регулятором.

"Укрэнерго" не предлагает с 21 апреля мощность экспорта электроэнергии в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт в час и всегда полностью выкупалась трейдерами.