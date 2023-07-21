На полиграфкомбинате "Украина" раскрыли масштабную коррупцию, подозревается экс-министр МОЗ Степанов

Разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства полученные из Эстонии позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

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Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава "Украины" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества - поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

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Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат Украина", физическому лицу-пособнику преступления.

Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них двое - это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления.

Правоохранителями Французской Республики в настоящее время проводится работа, направленная на проверку своих граждан к этому преступлению.

В НАБУ также отмечают роль Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая помогла отслеживать и анализировать банковские транзакции.

Кроме того, в начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ, изменив технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя "Полиграфкомбината".

Напоминаем:

Как раз в 2013 году заканчивалась многолетняя эпопея, когда Кабмин пытался преодолеть монополию консорциума "ЕДАПС" в сфере производства бланков документов, в частности паспортов.

В ноябре 2012 года был принят закон о Едином государственном демографическом реестре, который предусматривал внедрение электронных биометрических паспортов. Автором соответствующего законопроекта был Василий Грицак (заместитель главы Государственной миграционной службы), которого украинские СМИ связывали с концерном "ЕДАПС".

В июне 2013 года "ЕДАПС" выиграл тендер на производство биометрических паспортов выигравшего консорциума.

Однако 12 июня Кабмин удалось отменил постановление №185, которым утверждались единые образцы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус. А 15 июня Антимонопольный комитет Украины отменил результаты конкурса Государственной миграционной службы на закупку биометрических паспортов у "ЕДАПСа".