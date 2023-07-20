Пышный об обжаловании акционерами "Сенс Банка" национализации: НБУ готов к любому развитию событий

Нацбанк готов к любому развитию событий относительно возможного обжалования акционерами "Сенс Банка" решения о национализации банка.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава НБУ Андрей Пышный, отвечая на вопрос, ожидают ли в НБУ, что акционеры "Сенс Банка" будут как-то оспаривать решение о национализации банка.

"Мы уже получили соответствующие сообщения о намерениях акционеров оспаривать эту процедуру. НБУ готов к любому развитию событий. Решение, которое принималось сегодня, обоснованное, в соответствии с имеющейся процедурой, с наличием всех определенных законодательством оснований", - заявил Пышный.

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Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось к Кабинету Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владимир Зеленский 16 июня подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца.

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Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить сделку, по которой акции банка продадут европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продажи не попадут к подсанкционным владельцам.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Экономическая правда