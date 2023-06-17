Номинальный владелец "Сенс Банка" пригрозил Украине международным судом

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.

Об этом говорится в заявлении компании.

Соответствующая реакция ABHH была вызвана подписанием президентом законопроекта №9107-1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

"ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО "Сенс Банк" без компенсации ABHH сверх номинальной суммы", - говорится в заявлении.

В ABHH добавляют, что в случае национализации "Сенс Банка" убытки понесут лица, которые не находятся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH - благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.

"ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и имеющихся договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиты в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург)- Украина", - добавляют в компании.

Читайте также: Не прошло и полтора года: как государство отбирает системный банк у Фридмана и Авена

Напоминаем:

Владимир Зеленский 16 июня подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца.

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить сделку, по которой акции банка продадут европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продажи не попадут к подсанкционным владельцам.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Экономическая правда.