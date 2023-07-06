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Meta запустила Threads: новий конкурент на ринку Twitter

Четвер, 6 липня 2023, 09:56 - Ігор Пилипів

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в  Google Play та App Store.

Про це повідомляє Meta.

Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter. 

Від сьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні,  для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store. 

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У Threads користувачі можуть авторизуватись через  свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Загалом Threads досить подібний до Twitter, оскільки користувачі також можуть писати як окремі пости, так і створювати ряд обʼєднаних однією темою повідомлень. 

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.  

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Наразі застосунок на доступний на території країн-членів ЄС нормативну невизначеність щодо використання персональних даних службою.

Також читайте: Інтернет-ідентифікація людини не має належати корпораціям: як соцмережа Bluesky кидає виклик Twitter, Facebook та Instagram

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook Meta у четвер запустить свій новий додаток, який складе конкуренцію Twitter, - Threads.

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Економічна правда
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