Meta запустила Threads: новий конкурент на ринку Twitter

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.

Про це повідомляє Meta.

Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.

Від сьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store.

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У Threads користувачі можуть авторизуватись через свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Загалом Threads досить подібний до Twitter, оскільки користувачі також можуть писати як окремі пости, так і створювати ряд обʼєднаних однією темою повідомлень.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

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Наразі застосунок на доступний на території країн-членів ЄС нормативну невизначеність щодо використання персональних даних службою.

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Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook Meta у четвер запустить свій новий додаток, який складе конкуренцію Twitter, - Threads.