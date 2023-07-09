Threads привлек более 70 миллионов пользователей за два дня после своего запуска

getty images

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за первые два дня с момента запуска собрало уже более 70 млн пользователей.

Об этом сообщил Марк Цукерберг в Threads.

По словам Цукерберга, в Threads зарегистрировались 70 млн пользователей за первые два дня работы приложения.

Он также добавил, что такой результат значительно превышает ожидания команды, которая работала над созданием Threads.

Реклама:

Threads был запущен в среду как альтернатива Twitter Илона Маска, который имел 237,8 миллиона пользователей по состоянию на июль 2022 года.

Кроме того, сейчас Threads занимает первое место среди бесплатных приложений в App Store Apple Inc в США.

Также читайте: "Конкуренция - это хорошо, мошенничество - нет": Threads за первый день имеет более 30 миллионов пользователей, Маск хочет судиться

Реклама:

Напомним:

Компания Meta запустила Instagram Threads, который должен стать конкурентом Twitter, приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Twitter угрожал подать в суд на Meta Platforms из-за новой платформы Threads в письме, направленном генеральному директору материнской компании Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Экономическая правда.