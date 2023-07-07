Twitter погрожує Meta судом через нібито крадіжку ідеї нової соцмережі Threads

Twitter погрожував подати до суду на Meta Platforms через нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.

Про це повідомляє Reuters.

Meta, яка запустила Threads напередодні, та отримала понад 30 мільйонів реєстрацій, намагається перемогти Twitter Ілона Маска, залучаючи мільярди користувачів Instagram.

У своєму листі Спіро звинуватив Meta в тому, що вона найняла колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації".

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"Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації", — написав Спіро.

Джерело Reuters, яке знає про лист, підтвердило його зміст.

"Ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter", — сказав речник Meta Енді Стоун у дописі Threads.

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Тим часом власник Twitter Маск сказав: "Конкуренція — це добре, шахрайство — ні", у відповідь на твіт із посиланням на цю новину.

Експерти з права інтелектуальної власності заявили, що для висунення позову проти Meta щодо крадіжки комерційної таємниці Twitter знадобиться набагато більше деталей, ніж те, що міститься в листі.

"Просте наймання колишніх співробітників Twitter (яких сам Twitter звільнив або вигнав) і той факт, що Facebook створив дещо схожий сайт, навряд чи підтвердять претензію щодо комерційної таємниці", — сказав він.

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Нагадуємо:

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.