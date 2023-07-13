Новости 13 июля: рынок предсказаний, железнодорожный лоукостер в ЕС

ООН предлагает РФ продлить "зерновую сделку". Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Потанин, "Новатэк" и другие. СМИ составили рейтинг компаний и бизнесменов РФ, которые стали главными бенефициарами войны России против Украины.

Доходы России. Сколько РФ получила от экспорта ископаемого топлива и кто крупнейшие покупатели - исследование.

Обмен изношенной валюты. Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.

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Отказ от наличных денег. В НБУ выступили против отказа от наличных денег и не планируют заменять их на цифровые деньги.

Железнодорожный лоукостер в ЕС. Крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик - чешская компания RegioJet анонсировала запуск новых маршрутов из Украины в страны ЕС, некоторые - в этом году, другие - со следующего.

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