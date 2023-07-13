Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС

Чешский железнодорожный лоукостер RegioJet анонсировал запуск новых маршрутов из Украины в страны ЕС, некоторые - в этом году, другие - со следующего.

Об этом сообщил владелец компании Радим Янчура в интервью Forbes Ukraine.

Так, чешский железнодорожный лоукостер планирует со следующего года возобновить прямой рейс Киев - Берлин. Подобный рейс курсировал до 2012 года. Но немецкая железная дорога в свое время выставила коммерческие условия, которые увеличили стоимость проезда по территории Германии. Это сделало маршрут убыточным, и рейс был закрыт.

У RegioJet, отмечает Янчура, другая бизнес-модель, чем у государственных операторов. Укрзализныце не надо будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Она будет перевозить пассажиров своими поездами до границы, RegioJet перехватывает пассажиров и везет дальше.

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В результате, билет из Львова в Прагу стоит менее 1000 грн. Государственная чешская железная дорога такой же билет продает фактически вдвое дороже.

В следующем году планируется также запустить прямой поезд Киев-Ганновер через Лейпциг и Дрезден.

В планах на этот год - новый рейс Прага-Чоп. Сейчас поезд доезжает до словацкого Кошице в 70 километрах от Ужгорода. Этот поезд и хотят продлить до Чопа, а в перспективе - до Мукачево. Расстояние от Праги до Мукачево позволяет организовать перевозки ночными поездами.

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RegioJet в целом видит потенциал в перевозке европейских туристов именно в Мукачево. К городу ведет узкая европейская колея стандарта 1435 мм. Там хотели бы организовать базу обслуживания поездов: клининг, экипировка, текущий ремонт и тому подобное.

Главная преграда в том, что участок пути Чоп-Мукачево не электрифицирован. RegioJet готов электрифицировать ее за свой счет.

А после вступления Украины в Евросоюз RegioJet планирует оперировать поездами уже на украинской территории, получив соответствующую лицензию. Ведь в ЕС любой желающий может получить доступ к железнодорожной инфраструктуре, оплатив фиксированный тариф.

Напоминаем:

RegioJet - крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик.