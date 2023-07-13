ООН предлагает РФ продлить "зерновую сделку" в обмен на доступ "дочки" "Россельхозбанка" к SWIFT – СМИ

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Россия угрожала разорвать соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, поскольку, по ее словам, не было выполнено несколько требований по отправке ее собственного зерна и удобрений за границу. Последние два корабля, следующие по соглашению, сейчас загружают грузы в порту Одессы до истечения срока.

Ключевым требованием Москвы является повторное подключение российского сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" к международной платежной сети SWIFT. Она была отключена Европейским Союзом в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. Представитель ЕС заявил в мае, что ЕС не рассматривает возможность возобновления работы российских банков в SWIFT", - пишет агентство.

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Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы позволить осуществлять операции с зерном и удобрениями, сообщили три источника издания, знакомые с ситуацией.

Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия позволила продлить зерновую сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT, сообщили Reuters два источника, знакомые с ходом переговоров.

"Во вторник Гутерриш направил Путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего содействия экспорту российского продовольствия и удобрений и обеспечения непрерывных поставок украинского зерна", - пишет агентство со ссылкой на представителя ООН.

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"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через "Россельхозбанк", что является основной проблемой, высказанной РФ, и одновременно обеспечить непрерывный поток украинского зерна через Черное море", - заявил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил никаких подробностей относительно этого предложения, но добавил, что Гутерриш сотрудничает со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

Представитель Кремля не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Reuters напоминает, что в июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в "зерновой инициативе" с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который обострился из-за вторжения Москвы и блокады украинских портов.

Чтобы убедить Россию согласиться на Черноморское соглашение, одновременно был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, согласно которому должностные лица ООН согласились помочь России вывести ее экспорт продовольствия и удобрений на внешние рынки.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под действие западных санкций, введенных после вторжения в Украину, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок.

Напомним:

Сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновую сделку".

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Экономическая правда