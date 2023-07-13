Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты

Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.

Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос издания "Минфин".

Среди рекомендованных банков наименьшая стоимость инкассо - у Райффайзен Банка (10%), а максимальная у одесского МТБ Банка (50%). Средняя - 12-15%. В перечне, в частности:

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Райффайзен Банк - 10% суммы;

ПУМБ - 12% суммы;

Аккордбанк - 15% суммы;

Кредобанк - 15% суммы (минимум 350 грн);

Первый инвестиционный банк - 15% суммы;

Укрэксимбанк (услуга приостановлена) - 20% суммы;

МТБ Банк - 50% суммы.

В Нацбанке также сообщили, что на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них - на торговлю наличными валютными ценностями. У финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20-30%, а максимальная достигает 50%.

В то же время, как выяснило издание, некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии старой наличной инвалюты.

Так, Кредобанк ставит условием открытие счета, поскольку услуга инкассо входит у них в пакет.

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В государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал ранее. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.

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