В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении – Госстат
В мае инфляция по сравнению с апрелем составила 0,5%, или 3,8% с начала 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В то же время в годовом измерении инфляция в мае составила 15,3% по сравнению с 17,9% в апреле.
"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. На 1,7-0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.
В то же время на 22,7% подешевели яйца, на 3,2-0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко", - говорится в сообщении.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 1,2%.
При этом одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь - на 1,9%, одежда - на 1,4%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет подорожания фармацевтической продукции на 1%.
Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 2,5%.
Напоминаем:
В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозила с 26,6% до 26%.
Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря.
В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении.
В апреле инфляция замедлилась до 17,9% в годовом измерении.
Экономическая правда