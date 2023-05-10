В апреле инфляция замедлилась до 17,9% в годовом измерении – Госстат

В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,2%, а с начала года - 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В годовом измерении инфляция в апреле составила 17,9% по сравнению с 21,3% в марте.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина.

"На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

В то же время на 8,7% подешевели яйца, на 1,9-0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар", - заявили в Госстате.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел в первую очередь за счет подорожания фармацевтической продукции на 1,2%, добавили в Госстате.

В то же время цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и масел на 2,4%. На 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Напоминаем:

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозила с 26,6% до 26%.

Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря.

В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении

Экономическая правда