В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Базовая инфляция в прошлом месяце выросла до 1,5% с 0,5% в феврале и 0,7% в январе.

При этом в годовом измерении базовая инфляция по итогам марта снизилась до 20,1% с 22,7% по итогам февраля.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи.

В то же время на 1,8-0,4% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и продукты из рыбы.

На 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.

Одежда и обувь подорожали на 12,5%, в т.ч. одежда - на 12,5%, обувь - на 12,4%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел в первую очередь за счет подорожания амбулаторных услуг на 0,8%.

Цены на транспорт снизились на 0,9% из-за удешевления топлива и масел на 3,0%. В то же время на 5,3% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте", - добавили в Госстате.

Напоминаем:

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозила с 26,6% до 26%.

Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря.

Экономическая правда