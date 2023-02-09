Річна інфляція в Україні у січні загальмувала до 26% – Держстат

У січні 2023 року інляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому базова інфляція в січні 2023 року порівняно із груднем 2022 року становила 0,7%, із січнем 2022 року - 23,3%.

У січні 2023 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Найбільше (на 6,4% та 4,4%) подорожчали овочі та фрукти. Водночас на 0,5-2% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.

При цьому на 0,2-3,3% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг - на 5,9%, взуття - на 4,2%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень - на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.", - йдеться у повідомленні.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% головним чином зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Нагадаємо:

У грудні 2022 року інфляція зросла порівняно з листопадом на 0,7%, за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%.

У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Економічна правда