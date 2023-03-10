В феврале инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в годовом исчислении

Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в феврале в прошлом году была зафиксирована инфляция 1,6% – в годовом измерении по итогам февраля-2023 она снизилась до 24,9% с 26% по итогам января и с 26,6% по итогам декабря.

Базовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 0,5% с 0,7% в январе и 0,8% в декабре.

В феврале прошлого года базовая инфляция составила 1%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам января также снизилась до 22,7% с 23,3%, что несколько выше показателя прошлого года на 22,6%.

Напоминаем:

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозила с 26,6% до 26%.