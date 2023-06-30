Рада уже не хочет возвращать проверки бизнеса с 1 августа: финкомитет рекомендует частичный мораторий

Финкомитет Верховной Рады решил подать на рассмотрение парламента измененный законопроект №8401, из которого исключат положения о возобновлении с 1 августа плановых налоговых проверок, о документальных проверках правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ, а возвращение ответственности за нарушение требований применения РРО перенесут на октябрь.

Об этом сообщают первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк и член комитета Нина Южанина.

"Будет важное обновление (законопроекта, - ред.) текста по двум вещам. Это изменения о которых мы договорились на заседании. Первое, относительно проверок", - отметил Железняк.

Так, согласно обновленным нормам проекта вводится мораторий на проведение плановых налоговых проверок до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

Эта норма будет содержать три исключения. Проверки вернут для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере:

производства и/или реализации подакцизной продукции

организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес)

предоставляют финансовые, платежные услуги.

При этом, Южанина также уточнила, что на период действия правового режима военного положения на территории Украины установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ.

Кроме того, законопроект претерпел изменения в части ответственности за нарушение требований в сфере РРО.

"Освобождаются от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года", - отметил Железняк.

Однако эта норма также будет содержать исключения и не будет касаться подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты и игорного бизнеса.

Как сообщила Нина Южанина, эти поправки поддержали 23 члена комитета, воздержались - 4.

Остальные положения законопроекта изменений не претерпели.

"Остается как было, и нормы вступают в силу с 1 августа, включая отмену 2% ФЛП", - отметил Железняк.

Он добавил, что законопроект №8401 "примут в зале в целом уже в ближайшие дни".

"Но скажу честно, я не уверен, что эта редакция будет приемлема для МВФ, потому что мы по факту нарушаем сразу три пункта: срок внедрения отмены 2% 1 августа (а не 1 июля); оставляем для большинства субъектов мораторий на проверки; по факту внедрение РРО переносим до 1 октября (а не 1 июля)", - добавил он.

Напоминаем:

Ключевой аргумент сторонников законопроекта №8401 в его радикальной редакции - это дефицит бюджета. За январь-май он составил 401,9 млрд грн.

Однако с точки зрения абсолютных цифр ситуация не настолько плохая, ведь общие доходы с 2022 года выросли на половину, НДФЛ - на 23%, а импортный НДС - более чем на треть.

Поступления от налога на прибыль выросли на 13,5%, акцизов - на 31%. Поступления в общий фонд выросли в 2,5 раза за два года, по НДС бюджет вышел на соотношение 1 к 1.

Падение зафиксировано только по налогу на прибыль - на 11,5% и внутреннему НДС - на 19,5%.

В то же время за последние годы гривна обесценилась примерно на треть, поэтому в пересчете на цены 2021 года почти все поступления бюджета сократились.

Государственный бюджет сейчас наполовину зависит от внешней помощи. За пять месяцев из внешних источников (через гранты и кредиты) Украина получила 723,8 млрд грн, тогда, когда внутренние составляли 757,4 млрд грн.

За январь-апрель госбюджет выполнен на 50,8% от уточненного годового плана.

Подавая в январе законопроект №8401, правительство рассчитывало на дополнительные 8 млрд грн, которые должны были бы поступить с момента изменения налогового законодательства, то есть с июля 2023 года.

В то же время, уже в январе план по доходам был перевыполнен на 34,8 млрд грн. План по дефициту госбюджета был меньше прогнозируемого. В мае он выполнялся на 58,8%.

Как сообщала ЭП, вопрос отсрочки возвращения проверок обсуждался 29 июня на встрече президента с бизнесом. Кроме жалоб бизнеса на правоохранителей, одной из основных проблем, о которых предприниматели рассказали Владимиру Зеленскому, был вопрос законопроекта №8401. Об отмене режима с уплатой 2% вопросов и возражений ни у кого не было.

Зато относительно налоговых проверок возникли дискуссии. Сразу несколько представителей бизнеса подтвердили, что договоренности относительно изменений в законопроект №8401, согласно которым будет продлен мораторий на налоговые проверки, были достигнуты именно во время встречи с Зеленским.



Читайте также: Услышать каждого. Зеленский встретился с "неолигархическим" бизнесом. О чем договорились?

