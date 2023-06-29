Новости 29 июня: реформа "Укроборонпрома", тарифы на воду вырастут

Об "Укроборонпроме". В среду, 28 июня, деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность".

О тарифах на воду. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и АО "Укрзализныце".

О встрече Зеленского с бизнесом. Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, впервые за время полномасштабной войны собрал на встречу несколько десятков крупнейших предпринимателей страны и представителей бизнес-ассоциаций.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрения других вопросов.

Об облгазах Фирташа. Акционерные общества "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединились к "Группе Нафтогаз".

О НБУ и курсе. Во исполнение обязательств перед МВФ, правление Национального банка утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Эксклюзивы ЭП

Из Гонконга в Кременец. Как американец во время войны переехал на Тернопольщину и открыл бизнес

Предприниматель планирует направить на развитие своего дела 2 млн долл и нанять 200 работников. Почему американец решил начать бизнес в Украине? (укр)

Триллер с открытым финалом. Достроит ли Stolitsa Group жилые комплексы "Аркады"?

Десять тысяч инвесторов строительства скандального банка "Аркада" надеются получить жилье, но шансов на его достройку все меньше. Большая война – лишь одна из причин. Получат ли вкладчики свои квартиры? (укр)