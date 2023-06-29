Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество

В среду, 28 июня, деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram.

"Важный шаг – трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", - написал он.

Следующим шагом реорганизации компании будет перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы.

После этого в соответствии со стандартами OECD будет сформирован Наблюдательный совет.

Напоминаем:

Кабинет Министров назначил нового руководителя АО "Украинская оборонная промышленность" – им стал 31-летний Герман Сметанин.

Днем ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.

Как мы писали ранее, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина. По данным источников ЭП, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение должно было вступить в силу 28 июня.

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Экономическая правда