Возвращение к плавающему обменному курсу: НБУ принял Стратегию

Во исполнение обязательств перед МВФ, правление Национального банка утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Подготовка Стратегии является одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года. Таким образом, утверждение Стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает выполнение Украиной очередного структурного маяка", - отметили в Нацбанке.

Стратегия состоит из трех основных направлений. Это:

смягчение валютных ограничений,

переход к большей гибкости курса,

возвращение к принципам инфляционного таргетирования.

Каждое направление содержит общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации Стратегии.

Подчеркивается, что шаги по реализации Стратегии будут привязываться не к конкретным датам, а к наличию необходимых предпосылок.

"Например, сформированные надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для следующих шагов еще формируются", - пояснили в НБУ.

Кроме того, при реализации соответствующей Стратегии Национальный банк будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, на изменения по другим направлениям, а также на другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую устойчивость).

"Благодаря такому подходу возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления", - пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Национального банка на протяжении всех этапов реализации Стратегии

"Соответственно Национальный банк будет сохранять жесткие монетарные условия путем поддержания достаточно высокого уровня процентных ставок в реальном измерении. Это будет обеспечивать высокую привлекательность гривневых активов и таким образом позволит минимизировать риски для курсовой устойчивости", - отметили в НБУ.

Публичная версия Стратегии будет обнародована Национальным банком на страницах Официального интернет-представительства НБУ до 7 июля 2023 года.