Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз

Акционерные общества "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединились к "Группе Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Газсети".

Управляющим акций этих компаний назначили АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "ГАЗСЕТИ") является управляющей компанией, призванной стать национальным оператором газораспределения.

"Функционирование в управлении государственного драйвера предполагает формирование гибкой системы коммуникации с клиентами, налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.

Усилия профессионалов будут направляться на рациональное использование энергоресурсов и обеспечение бесперебойного распределения "голубого топлива" в дома граждан, бюджетных учреждений и коммерческих объектов", – отметили в "Газсети".

Ранее по такому принципу в состав группы вошли и получили лицензирование Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы "ГАЗСЕТИ". Также продолжается процесс расширения территории производства хозяйственной деятельности по распределению природного газа на Харьков и Кривой Рог.

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Почти не олигарх. Утративший Фирташ с начала великой войны

Напоминаем:

В марте БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела о завладении государственными средствами провели обыски в 16 газораспределительных компаниях группы Региональной газовой компании.

В мае Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Впоследствии в БЭБ и СБУ заявили, что продолжают расследование хищения газа из украинской ГТС - двум руководителям облгазов сообщили о подозрении, еще пятеро избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Экономическая правда