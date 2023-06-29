Зеленский провел встречу с бизнесом: что должны были обсудить

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, впервые за время полномасштабной войны собрал на встречу несколько десятков крупнейших предпринимателей страны и представителей бизнес-ассоциаций.

По данным ЭП, встреча завершилась.

Как писал накануне Forbes, среди ключевых тем, которые планировали обсудить, - усиление давления на бизнес и отмена всех налоговых льгот, которые были введены после вторжения. Также, по данным издания, еще одна из задач встречи 29 июня с бизнесом - дать президенту больше понимания, какой экономику и соответствующую экономическую политику государства в долгосрочной перспективе видят предприниматели.

Forbes сообщил, что на встрече, в частности, планировали обсудить законопроект 8401, который отменяет основные льготы для бизнеса - должен вернуть документальные проверки и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов.

Ранее рабочая группа по доработке законопроекта №8401 об отмене введенных в начале войны налоговых льгот определилась с компромиссными критериями для возобновления документальных проверок.

А глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявлял, что проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Как отмечает Forbes, не весь бизнес остался доволен конечным вариантом законопроекта.

Еще одна тема для разговора - обсудить будущее бизнеса после завершения войны. Во время выступления в ВР в День Конституции 28 июня Зеленский пообещал радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами после завершения войны.

"Украине нужен новый налоговый договор между государством и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит ... снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность", - сказал тогда президент.

По словам собеседника Forbes в ОП, во время встречи 29 июня Зеленский хотел "посмотреть в глаза" бизнесу и подготовить почву для создания нового социального договора.

По данным Forbes, на встречу пригласили около 40 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций.

Среди них, в частности, - основатель Ajax Systems Александр Конотопский, совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, основатель MacPaw Александр Косован, соучредитель monobank Олег Гороховский.

А также - президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова и другие.

По данным "РБК-Украина", на встречу решили не звать никого из олигархов.

Экономическая правда