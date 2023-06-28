Новости 28 июня: новый руководитель УОП, скандальные результаты конкурса на главу АРМА

Об УОП. Кабинет Министров назначил нового руководителя АО Украинская оборонная промышленность - им стал 31-летний Герман Сметанин.

Об АРМА. Конкурс по отбору Председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выиграла экс-заместитель председателя Черниговской ОГА Елена Дума, однако этот выбор уже вызвал резко негативную реакцию у экспертного сообщества.

О VS Energy. Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов собственников VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго.

О налоговой и таможне. Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

О кредитах на "зеленую" энергетику. Кризис "зеленой" энергетики приводит к потерям для банков - доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.

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На что могут рассчитывать студенты IТ-курсов? Сколько стоит обучение и что теряют те, кто избрал работу в этой вроде бы перспективной сфере? (укр)

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Что изменилось на ЗАЭС за последний месяц, могут ли россияне взорвать реактор, какие аргументы приводят США и почему власти и населению нужно быть готовыми к худшим сценариям. (укр)