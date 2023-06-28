В Минстратегпроме подтвердили назначение нового руководителя УОП Сметанина
Кабинет Министров назначил нового руководителя АО Украинская оборонная промышленность - им стал 31-летний Герман Сметанин.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Решением Кабинета Министров Украины назначен новый руководитель акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" на срок до формирования наблюдательного совета и проведения конкурса на данную должность. Распоряжение вступает в силу 28 июня 2023 года", – говорится в сообщении.
Назначенный на должность Герман Сметанин имеет 9-летний опыт работы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как отметили в Минстратегпроме, главным фокусом его работы станет кратное увеличение производства оружия и военной техники.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подчеркнул, что смена руководства крупнейшего государственного предприятия в области ОПК является одним из первых существенных шагов по реформированию концерна.
Перед новым руководителем поставили три задачи:
- нарастить мощность производства украинского оружия и боеприпасов;
- построить эффективную антикоррупционную инфраструктуру;
- по-настоящему реформировать "Укроборонпром".
Это важные шаги для воплощения "железных изменений" в сфере отечественного оборонного производства. Вместе нам удастся усилить ОПК, существенно нарастить объемы и темпы производства и, как результат, сделать его локомотивом восстановления экономики страны", – добавил Камишин.
АО "Украинская оборонная промышленность" во главе со Сметаниным принимает на баланс и штат все, что имел госконцерна "Укроборонпром".
Напоминаем:
Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.
Как мы писали ранее, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина. По данным источников ЭП, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение должно было вступить в силу 28 июня.
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Экономическая правда