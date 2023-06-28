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"Главная санкционная битва": Минюст начал взыскание активов Бабакова, Гинера и Воеводина

Среда, 28 июня 2023, 17:47 - Анастасия Жарикова

Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов собственников VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Чиновница назвала дело "главной санкционной битвой".

Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов к бабакову о.м., гинера е.л., воеводина м.в. и других лиц, которые связаны с указанной тройкой и по существу выполняют роль номиналов", – написала она.

Россияне в Украине обладают корпоративными правами:

  • 8 облэнерго;
  • 6 отелей (сеть Premier Hotels & Resorts);
  • 2 металлургических заводов (в частности, "Днепроспецсталь" в Запорожье);
  • 2 ТЦ в Киеве ("Метроград" и "Метрополис");
  • еще 31 юридическое лицо;
  • денежными средствами в размере около 2,5 млн долл.

Напоминаем:

Непубличными бенефициарами группы VS Energy являются российский бизнесмен Михаил Воеводин, известный по прозвищу в криминальных кругах как Миша "Лужнецкий", экспрезидент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер вместе с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым.

В мае 2022 года группа заявила, что Гинер, Воеводин и Бабаков с 2014 года не имеют отношения к украинским облэнерго, а их бенефициарами являются Марина Ярославская, Олег Сизерман (Германия), Валтс Вигантс, Виллис Дамбинс и Артурс Альтбергс (Латвия).

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых компания VS Energy International NV.

Все вышеперечисленные номинальные владельцы VS Energy были включены в новый санкционный список.

Против родственников Гинера и Бабакова Вадим Гинер, Ольга Бабакова-Ле Брен и Ирина Бабакова также ввели санкции.

Экономическая правда

VS Energy Минюст активы санкции
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