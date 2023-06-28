Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ

ФОТО СТАНИСЛАВА ИГНАТЬЕВА

Кризис "зеленой" энергетики приводит к потерям для банков - доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном НБУ.

"Украинские банки, прежде всего государственные, активно кредитовали "зеленую" энергетику.

В валовом кредитном портфеле доля кредитов "зеленой" энергетики составляет почти 4%. Этот показатель значительно выше для государственных банков, которым принадлежит более трех четвертей кредитов отрасли. В отдельных банках доля портфеля достигает 13%.

Отрасль не успела оправиться от кризиса недофинансирования, как шок войны вызвал стремительный рост доли неработающих кредитов", - говорится в Отчете.

В Нацбанке отмечают, что проблемы "зеленой" генерации продолжаются годами, а война их углубила.

Так, кризис на рынке начался несколько лет назад. Объемы производства из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) росли, а поступлений от продажи электроэнергии не было достаточно для оплаты генерации по высокому "зеленому" тарифу, добавили в регуляторе.

"Изменение правил работы сектора, которым предусмотрена продажа электроэнергии по "зеленому" тарифу через ГП "Гарантированный покупатель" не решило проблемы. Задолженность росла, что привело к вехе новых договоренностей между государством

и производителями ВИЭ. Предполагалось сохранение несколько сниженного "зеленого" тарифа и постепенное погашение долгов.

С марта 2022 года из-за нехватки средств Минэнерго ограничило выплаты за электроэнергию производителям ВИЭ. Ограничения составляли от 15% до 60% "зеленого" тарифа в зависимости от вида генерации. Этот уровень определялся потребностью для покрытия операционных расходов. Уже с июня 2022 года предусматривался перерасчет производителям всех средств, которые ГарПок получил от продажи электроэнергии - это повысило поступления производителей", - напомнили в НБУ.

Сейчас же производители в среднем получают около половины от "зеленого" тарифа, накопленный долг за купленную электроэнергию составляет 18.6 млрд грн на начало мая 2023 года, подчеркнули в Нацбанке.

Так, примерно 20% объектов солнечной энергетики и примерно 80% объектов генерации из ветра подверглись разрушениям, уничтожены или оккупированы.

"Их восстановление проблематично: собственные ресурсы компаний ограничены, кредитование почти остановилось. Вследствие перебоев в электроснабжении введенная ранее балансирующая модель приводила к непропорционально большим штрафам за небалансы для производителей.

Для разрешения ситуации производители обратились в суд", - добавили в НБУ.

Нацбанк также отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний не способен обслуживать свои долги.

Так, доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.

"Во время войны неполных поступлений по "зеленому" тарифу и накопленных финансовых ресурсов отдельным производителям ВИЭ хватало на обслуживание процентов.

Кроме того, банки преимущественно контролируют счета компаний, поэтому обеспечивали первоочередность уплаты долга при наличии поступлений. В то же время уровень выплат по "зеленому" тарифу остается низким, а перспективы сектора неопределенными", - говорится в Отчете.

В НБУ резюмируют, что отсутствие запаса прочности может привести к новой волне дефолтов после выхода компаний из режима временных послаблений уплаты по долгам.

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Экономическая правда